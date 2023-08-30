В Пензе бывшего пристава будут судить за служебный подлог Криминал

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Бывший сотрудник службы судебных приставов предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что уголовное дело было расследовано при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.

«По данным следствия, в декабре 2021 года судебный пристав-исполнитель октябрьского районного отделения судебных приставов города Пензы на основании заявления представителя банка и выданного судом исполнительного листа о взыскании с физического лица задолженности в размере более 5,8 млн. рублей возбуждено исполнительное производство. В период с декабря 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемая, стремясь уменьшить нагрузку по имеющимся у нее исполнительным производствам и желая оказать услугу знакомому – должнику по исполнительному производству, совершила служебный подлог. Она изготовила официальные документы – акты, внеся в них заведомо ложные сведения о якобы проведенных исполнительных действиях в квартире должника и отсутствии имущества. При этом в жилом помещении находилось имущество последнего, на которое возможно было наложить арест», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на основании подложных документов обвиняемая впоследствии вынесла постановление об окончании исполнительного производства, удостоверив тем самым факт отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, что повлекло за собой правовые последствия в виде возвращения исполнительного документа, отмену назначенных мер принудительного исполнения и установленных для должника ограничений.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.