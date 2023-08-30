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Уголовное дело об убийстве жительницы Городищенского района передано в суд

15:07 | 30.08.2023 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по обвинению 68-летнего мужчины в совершении убийства жительницы Городищенского района Пензенской области передано в суд.

Уголовное дело об убийстве жительницы Городищенского района передано в суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 30 мая 2023 года обвиняемый вместе со своей сожительницей и ее подругой, проживавшей по соседству, распивал спиртные напитки. Сожительница обвиняемого через некоторое время ушла в другую комнату спать. Мужчина и гостья остались на кухне и продолжили употребление алкоголя. В процессе общения между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес ей множественные удары руками и несколько ударов ножом по голове и шее. После причинения телесных повреждений мужчина лег спать», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что через несколько часов сожительница обвиняемого обнаружила тело своей подруги и вызвала скорую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть женщины.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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