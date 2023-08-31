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В Кузнецком районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку дубов

11:48 | 31.08.2023 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

В Кузнецком районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку дубов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, днем 29 мая 2023 года злоумышленник без разрешающих документов на производство рубки лесных насаждений прибыл в лесной массив Кузнецко-Комаровского участкового лесничества в Кузнецком районе и с использованием привезенной бензопилы спилил два дерева породы дуб объемом 1,05 кубометра. Его незаконными действиями федеральному бюджету причинен материальный ущерб в размере 93 тыс. 470 рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что мужчина вину признал и пояснил, что спиленные деревья были необходимы ему для ремонта забора.

«Ущерб им возмещен. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы», — сказано в тексте.

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