До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который оставил себе найденный на улице смартфон Криминал

Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина 1987 года рождения и заявил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью более 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее судимый пензенец 1991 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, мужчина забрал телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».