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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который оставил себе найденный на улице смартфон

13:59 | 31.08.2023 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице смартфон и оставил его себе.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который оставил себе найденный на улице смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина 1987 года рождения и заявил, что потерял свой сотовый телефон стоимостью более 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее судимый пензенец 1991 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, мужчина забрал телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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