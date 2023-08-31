Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство Криминал

Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. 36-летний житель Пензы приговорен к шести годам колонии строгого режима за покушение на убийство.

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«Следствием и судом установлено, что днем 21 декабря 2022 года злоумышленник распивал спиртное дома у приятелей, проживающих на улице Ульяновской в городе Пензе. Между ним и одним из знакомых, также находившихся в гостях, возник конфликт, переросший в драку. После того, как хозяин квартиры разнял их, злоумышленник проследовал домой, взял нож, вернулся и в процессе вновь завязавшейся потасовки нанес потерпевшему множественные удары ножом по голове и телу», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, поскольку действия мужчины были пресечены хозяином квартиры; потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.