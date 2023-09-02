Жителя Пензы будут судить за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. 30-летний житель Пензы предстанет перед судом за причинение смерти знакомому.

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«По данным следствия, 25 мая 2023 года обвиняемый пришел в гости к знакомым в квартиру на улице Клары Цеткин в городе Пензе. В процессе совместного употребления спиртного между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт из-за того, что обвиняемый [...] заступился за женщину после того, как потерпевший ударил ее. В ходе завязавшейся драки обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов руками по голове. После причинения телесных повреждений злоумышленник покинул квартиру», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что 46-летний мужчина скончался в тот же день в больнице от полученной травмы головы.

«В ходе следствия обвиняемый находился под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.