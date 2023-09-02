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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 170 тыс. рублей

12:13 | 02.09.2023 | Криминал

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Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишился 170 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 170 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику перевести их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись онлайн-банком, заявитель оформил кредит и вместе с личными накоплениями перевел денежные средства в размере 170 тыс. рублей на неизвестный счет, предоставленный злоумышленником. Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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