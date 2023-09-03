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В Пензе мужчина угнал мотоцикл «Урал», чтобы доехать до Нефтяника, где отдыхали его приятели

10:12 | 03.09.2023 | Криминал

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Пенза, 3 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность мужчины, подозреваемого в угоне припаркованного на улице Юбилейной в Пензе мотоцикла «Урал», предполагаемый злоумышленник планировал добраться на нем до поселка Нефтяник, где отдыхали его приятели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина угнал мотоцикл «Урал», чтобы доехать до Нефтяника, где отдыхали его приятели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Перед этим мужчина приобрел алкогольные напитки и загрузил в коляску мотоцикла», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник проехал около 1 км, после чего его остановили сотрудники ДПС.

«Полицейские установили, что мужчина управлял мотоциклом, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления данным транспортным средством», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту угона возбуждено уголовное дело, в отношении пензенца избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, мотоцикл помещен на специализированную стоянку.

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