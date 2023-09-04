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В Пензе пожилая женщина поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась более 320 тыс. рублей

09:43 | 04.09.2023 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1949 года рождения после телефонного общения с «сотрудницей банка», которая сообщила, что в системе кредитно-финансового учреждения произошел сбой и для восстановления доступа к мобильному приложению необходимо продиктовать коды из SMS, лишилась более 320 тыс. рублей.

В Пензе пожилая женщина поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась более 320 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда гражданка предоставила данную информацию, она обнаружила, что с ее накопительного счета списаны денежные средства. [...] После этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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