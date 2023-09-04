Жительница Пензы по совету незнакомца оформила кредиты и перевела на чужие счета более 620 тыс. рублей Криминал

Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 620 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого пензячка подала четыре заявки на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в общей сумме более 620 тыс. рублей на неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».