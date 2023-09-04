В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению двух молодых людей в разбойном нападении Криминал

Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего и 19-летнего жителей Пензы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», завершено.

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«По данным следствия, ночью 5 июня 2023 года обвиняемые находились на набережной реки Суры, где увидели ранее незнакомого им мужчину, находившегося в состоянии опьянения, и договорились совершить нападение в целях хищения принадлежащих ему денежных средств. Подойдя к потерпевшему, они начали высказывать требование перевести с помощью приложения «Мобильный банк» денежные средства с его счета. Мужчина отказался и попытался убежать от них. Соучастники преступления догнали его, один из них толкнул потерпевшего, второй — ударил рукой по лицу, отчего тот упал на землю. Несовершеннолетний обвиняемый отобрал у него мобильный телефон, разблокировал его и осуществил два перевода денежных средств на счет родственницы, не осведомленной о преступном умысле. Вернув телефон, оба обвиняемых скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что всего подельники похитили у потерпевшего 15 тыс. рублей.

«В ходе следствия обвиняемые содержались под домашним арестом. Вину в совершении разбойного нападения они признали. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, возместили в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.