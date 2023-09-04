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В Пензе двое мужчин, организовавшие подпольную оружейную мастерскую, получили условные сроки и штрафы

15:33 | 04.09.2023 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил условные сроки и штрафы двоим мужчинам, которые организовали подпольную мастерскую по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензе двое мужчин, организовавшие подпольную оружейную мастерскую, получили условные сроки и штрафы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в ходе обысков по месту фактического проживания одного из мужчин было обнаружено и изъято шесть единиц огнестрельного оружия, боеприпасы в количестве 150 штук, пули, гильзы и капсюля, а также нарезной ствол и 450 грамм пороха.

В пресс-релизе указано, что в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ, суд назначил одному из них четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей, другому — два года условно и штраф в 20 тыс. рублей.

В сообщении уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

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