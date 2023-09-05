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В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело

09:24 | 05.09.2023 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Житель Сурска Городищенского района Пензенской области 1993 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что мужчина находился во дворе своего дома совместно с семьей. Гражданин заявил своей супруге 1996 года рождения, что решил поехать на рыбалку и отдохнуть. [...] Она ему сообщила, что он никуда не поедет. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал словесно угрожать супруге убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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