В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело Криминал

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Житель Сурска Городищенского района Пензенской области 1993 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что мужчина находился во дворе своего дома совместно с семьей. Гражданин заявил своей супруге 1996 года рождения, что решил поехать на рыбалку и отдохнуть. [...] Она ему сообщила, что он никуда не поедет. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал словесно угрожать супруге убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.