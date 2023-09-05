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Пензенская пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 890 тыс. рублей

09:36 | 05.09.2023 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1951 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники получили доступ к ее счетам и совершают операции, лишилась более 890 тыс. рублей.

Пензенская пенсионерка по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 890 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«После этого гражданка направилась в отделение банка, где получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 890 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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