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До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой

12:38 | 05.09.2023 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1987 года рождения, который оплатил чужой банковской картой покупки на сумму около 25 тыс. рублей.

До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец карты и сообщил, что обнаружил в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили ранее судимого местного жителя 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что воспользовался картой, оплатив покупки в магазинах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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