До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1987 года рождения, который оплатил чужой банковской картой покупки на сумму около 25 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец карты и сообщил, что обнаружил в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, которые он не совершал.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили ранее судимого местного жителя 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что воспользовался картой, оплатив покупки в магазинах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».