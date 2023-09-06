Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу детского велосипеда Криминал

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1975 года рождения, который похитил детский велосипед.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила велосипед в подъезде, пристегнув его противоугонным тросом, однако позже на месте его не обнаружила.

В тексте отмечается, что сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец, [...] который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.