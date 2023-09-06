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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу детского велосипеда

11:25 | 06.09.2023 | Криминал

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Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1975 года рождения, который похитил детский велосипед.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу детского велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что оставила велосипед в подъезде, пристегнув его противоугонным тросом, однако позже на месте его не обнаружила.

В тексте отмечается, что сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец, [...] который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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