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Житель Пензы получил условный срок и штраф за незаконный оборот взрывчатых веществ

13:27 | 06.09.2023 | Криминал

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Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил условный срок и штраф местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензы получил условный срок и штраф за незаконный оборот взрывчатых веществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1983 года рождения, причастного к функционированию [...] кустарной мастерской по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия, а также незаконному обороту взрывчатых веществ. [...] Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 120 тыс. рублей и испытательным сроком 3 года 6 месяцев», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следователями отдела полиции №1, приговор в законную силу пока не вступил.

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