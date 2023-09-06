В Пензе 16-летний подросток обвиняется в мошенничестве в крупном размере Криминал

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Пензы в мошенничестве в крупном размере завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, подросток в ходе переписки в сети интернет согласился участвовать в мошеннических действиях по хищению денежных средств у доверчивых граждан. Вечером 13 марта 2023 года 81-летнему жителю города Пензы поступил телефонный звонок — незнакомый мужчина представился следователем и сообщил о якобы совершенном его внуком ДТП. Продолжая обманывать пенсионера, он пояснил, что для возмещения материального ущерба пострадавшему требуется передать 900 тыс. рублей. Потерпевший согласился передать имевшиеся у него 400 тыс. рублей и сообщил адрес места жительства. Несовершеннолетний обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, приехал к квартире пенсионера и получил от него 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя неделю по аналогичной преступной схеме подросток совершил покушение на хищение путем обмана 500 тыс. рублей еще у одного пенсионера.

«В ходе телефонного разговора мужчина, представившийся внуком, сообщил пенсионеру несоответствующие действительности сведения о якобы совершенном им ДТП и попросил передать 500 тыс. рублей для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности и возмещения материального ущерба потерпевшим. Тот согласился и направился в банк с целью снятия денежных средств со счета. Работники банка предупредили мужчину о возможном совершении в отношении него мошеннических действий. По возвращении домой потерпевший действовал уже под контролем сотрудников полиции. Несовершеннолетний был задержан правоохранителями при передаче пакета с якобы находившимися в нем денежными средствами», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что вину в совершении мошеннических действий подросток признал, ущерб в размере 400 тыс. рублей, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.