До шести лет лишения свободы грозит жителю Никольска, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Никольска Пензенской области 2002 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму более 6 тыс. рублей.

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«Оперативники выяснили, что данный мужчина украл денежные средства [...] с потерянной банковской карты, которая принадлежала пензенцу 1967 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что списал деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».