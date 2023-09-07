Житель Городищенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1967 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью распивал спиртные напитки со своей женой 1973 года рождения, находясь у себя дома. В ходе возникшей ссоры мужчина начал душить жену и угрожать ей убийством. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.