Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых структур» и лишилась 900 тыс. рублей Криминал

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить автокредит, лишилась 900 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Следуя его инструкциям, [женщина] оформила кредитную карту в отделении банка [...] и перевела 900 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».