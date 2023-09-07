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В Пензе у пенсионерки обманом выманили 2,5 млн. рублей, возбуждено уголовное дело

18:13 | 07.09.2023 | Криминал

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Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе после того, как неизвестные лица обманом выманили 2,5 млн. рублей у местной жительницы 1938 года рождения.

В Пензе у пенсионерки обманом выманили 2,5 млн. рублей, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленники позвонили пенсионерке по стационарному телефону, убедили собеседницу в том, что дочь женщины является виновницей ДТП, и предложили передать крупную сумму для ее освобождения от уголовной ответственности.

«Через некоторое время к пенсионерке в квартиру постучался мужчина, которому она и передала 2,5 млн. рублей. Только после этого она созвонилась со своими родственниками, которые объяснили женщине, что она стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

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