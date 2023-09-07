В Пензе у пенсионерки обманом выманили 2,5 млн. рублей, возбуждено уголовное дело
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Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе после того, как неизвестные лица обманом выманили 2,5 млн. рублей у местной жительницы 1938 года рождения.
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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленники позвонили пенсионерке по стационарному телефону, убедили собеседницу в том, что дочь женщины является виновницей ДТП, и предложили передать крупную сумму для ее освобождения от уголовной ответственности.
«Через некоторое время к пенсионерке в квартиру постучался мужчина, которому она и передала 2,5 млн. рублей. Только после этого она созвонилась со своими родственниками, которые объяснили женщине, что она стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.