В Пензе у пенсионерки обманом выманили 2,5 млн. рублей, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Пензе после того, как неизвестные лица обманом выманили 2,5 млн. рублей у местной жительницы 1938 года рождения.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленники позвонили пенсионерке по стационарному телефону, убедили собеседницу в том, что дочь женщины является виновницей ДТП, и предложили передать крупную сумму для ее освобождения от уголовной ответственности.

«Через некоторое время к пенсионерке в квартиру постучался мужчина, которому она и передала 2,5 млн. рублей. Только после этого она созвонилась со своими родственниками, которые объяснили женщине, что она стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.