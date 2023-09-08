Жительница Пензы перевела телефонным мошенникам 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. 58-летняя жительница Пензы, попавшаяся на уловку телефонных мошенников, перевела 1,5 млн. рублей на чужие счета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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«По словам заявительницы, ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Звонивший пояснил, что с собеседницей [...] свяжется сотрудник другого ведомства для дальнейших указаний. Через некоторое время ей поступил звонок якобы от сотрудника Центрального банка, который сообщил, что на имя заявительницы неизвестные лица пытаются оформить кредиты, для предотвращения незаконных действий ей необходимо оформить кредиты самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого женщина в течение двух дней оформляла в банках кредитные карты на разные суммы и перечисляла деньги злоумышленникам.

«В итоге жительница Пензы перевела на три мошеннических счета 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.