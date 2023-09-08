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В Пензе вступил в силу приговор менеджеру клининговой компании, присвоившей более 2 млн. рублей

17:20 | 08.09.2023 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Приговор, которым 39-летняя жительница города Дзержинска Нижегородской области, работавшая менеджером клининговой компании, признана виновной в присвоении 2 млн. 250 тыс. рублей, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе вступил в силу приговор менеджеру клининговой компании, присвоившей более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 2 сентября 2022 года занимавшая должность менеджера в расположенной в Пензе клининговой организации женщина приехала в офис и получила от заместителя генерального директора 2 млн. 250 тыс. рублей, предназначенные для выплаты заработной платы работникам организации в Нижегородской, Орловской и Смоленской областях. У нее возник умысел на присвоение этих денежных средств, который она успешно реализовала, оставив без зарплаты работников клининговой компании в других регионах и причинив организации ущерб на указанную сумму», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что злоумышленница вину признала и частично возместила ущерб в размере 91 тыс. рублей.

«Она пояснила, что совершила преступление в связи с затруднительным материальным положением, похищенные денежные средства она раздала кредиторам в счет погашения своих кредитных обязательств», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговором Октябрьского районного суда Пензы от 30 июня 2023 года женщине было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, также был частично удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 2 млн. 159 тыс. рублей.

«Осужденная обжаловала приговор и просила назначить ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции приговор суда оставил без изменений, а жалобу осужденной — без удовлетворения», — сказано в пресс-релизе.

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