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Жителя Городищенского района будут судить за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти

10:05 | 09.09.2023 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. 55-летний житель Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Жителя Городищенского района будут судить за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 1 мая 2023 года в Городищенском районе обвиняемый в состоянии опьянения, заподозрив несовершеннолетнего односельчанина в краже, нанес ему металлическим прутом один удар в область колена, руками — по голове, демонстрируя ножовку, высказал в адрес подростка угрозы убийством, который воспринял их реально», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 21 июня мужчина прибыл в здание Городищенского районного суда для участия в судебном заседании, на котором рассматривалось ходатайство органа дознания о проведении ему стационарной психолого-психиатрической экспертизы по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы убийством.

«Обвиняемый начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, в связи с чем судебный пристав потребовал, чтобы тот прекратил свое противоправное поведение. В ответ злоумышленник нанес приставу не менее двух ударов руками по голове и шее», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе следствия свою вину мужчина признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в пресс-релизе.

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