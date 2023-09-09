Под Пензой возбуждено уголовное дело по факту кражи портативной колонки из школьного портфеля Криминал

Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи портативной колонки из школьного портфеля возбуждено в Пензенском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница 1990 года рождения. Девушка рассказала, что в вечернее время неизвестный из портфеля ее сына похитил портативную колонку. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен молодой человек 1998 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что украденная колонка была изъята и возвращена владельцу.