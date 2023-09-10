Жительница Терновки лишилась денег, попавшись на уловку телефонных мошенников Криминал

Пенза, 10 сентября 2023. PenzaNews. 38-летняя жительница микрорайона Терновка города Пензы лишилась крупной суммы денег, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка, предупредила о якобы поданной от имени собеседницы заявки на кредит и предложила выполнить ряд действий для предотвращения незаконных операций.

«Затем ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и пояснил, что нужно проследовать в офис банка и полученные денежные средства перечислить на банковскую карту», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого жительница Терновки сняла в банке деньги и перевела на чужую карту более 798 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».