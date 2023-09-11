Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых структур» и лишилась 900 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 900 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», что она и сделала.

«Осуществив пять транзакций, женщина перевела 900 тыс. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. [...] По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.