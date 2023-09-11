Пензячка перевела мошенникам 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 11 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина в интернете увидела объявление о заработке, перешла по ссылке на сайт и оставила свои контактные данные.

Из текста следует, что вскоре с пензячкой связался мужчина, представившийся сотрудником инвестиционной фирмы, и убедил ее в том, что для начала инвестирования ей необходимо зачислить деньги на различные банковские счета.

«Осуществив две транзакции, женщина перевела 700 тыс. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.