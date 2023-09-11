22:43:13 Понедельник, 11 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензячка перевела мошенникам 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

13:47 | 11.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 11 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Пензячка перевела мошенникам 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина в интернете увидела объявление о заработке, перешла по ссылке на сайт и оставила свои контактные данные.

Из текста следует, что вскоре с пензячкой связался мужчина, представившийся сотрудником инвестиционной фирмы, и убедил ее в том, что для начала инвестирования ей необходимо зачислить деньги на различные банковские счета.

«Осуществив две транзакции, женщина перевела 700 тыс. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых структур» и лишилась 900 тыс. рублей В Кузнецком районе мужчина пострадал при опрокидывании мотоцикла
В Кузнецке мужчина пострадал при опрокидывании квадроцикла На трассе в Пензе водитель иномарки сбил велосипедиста
Под Пензой легковушка врезалась в дерево, пострадал мужчина В Кузнецком районе мужчина угрожал убить сожительницу, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама