13:40:40 Вторник, 12 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе заключен под стражу адвокат, обвиняемый в вымогательстве

10:46 | 12.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области на основании материалов регионального УФСБ возбудило в отношении адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по ходатайству органов следствия он заключен под стражу.

В Пензе заключен под стражу адвокат, обвиняемый в вымогательстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с мая по август 2023 года адвокат, не имея законных оснований, требовал от своей знакомой передачи ему денежных средств в сумме 1 млн. 250 тыс. рублей или принадлежащего ей автомобиля. В случае невыполнения его незаконного требования угрожал применением насилия к женщине и ее родственникам, распространением позорящих ее сведений. Адвокат задержан, ему предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.

Читайте также
В ДТП под Пензой пострадал молодой человек В Колышлейском районе в ДТП пострадала женщина
Пензячка перевела мошенникам 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых структур» и лишилась 900 тыс. рублей
В Кузнецком районе мужчина пострадал при опрокидывании мотоцикла В Кузнецке мужчина пострадал при опрокидывании квадроцикла
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама