В Пензе заключен под стражу адвокат, обвиняемый в вымогательстве Криминал

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области на основании материалов регионального УФСБ возбудило в отношении адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по ходатайству органов следствия он заключен под стражу.

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«По данным следствия, с мая по август 2023 года адвокат, не имея законных оснований, требовал от своей знакомой передачи ему денежных средств в сумме 1 млн. 250 тыс. рублей или принадлежащего ей автомобиля. В случае невыполнения его незаконного требования угрожал применением насилия к женщине и ее родственникам, распространением позорящих ее сведений. Адвокат задержан, ему предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.