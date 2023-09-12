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Житель Пензы подозревается в совершении краж из торговых центров

18:23 | 12.09.2023 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. 38-летний житель Пензы, который ранее привлекался к уголовной ответственности, подозревается в совершении краж из торговых центров города.

Житель Пензы подозревается в совершении краж из торговых центров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, одно из преступлений было совершено в августе в магазине спортивных товаров, размер ущерба составил более 11 тыс. рублей.

«Подозреваемый признался, что выбирал товар с витрины, затем прятал его в пакет в примерочной и с похищенным покидал помещение магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также мужчина подозревается в краже шуруповерта из магазина электроинструментов.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

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