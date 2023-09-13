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Житель Земетчинского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти

13:09 | 13.09.2023 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. 41-летний житель Земетчинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Земетчинского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 24 июля 2023 года два сотрудника полиции прибыли к домовладению обвиняемого по сообщению о причинении им телесных повреждений сыну. В ходе разбирательства участковый уполномоченный полиции сообщил обвиняемому, что ему необходимо проследовать в отдел МВД России по Земетчинскому району для дачи объяснений. Злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, выражая недовольство по этому поводу, схватил участкового за форменное обмундирование и оттолкнул от себя, в результате чего они оба упали на землю, затем обвиняемый умышленно нанес один удар локтем правой руки по лицу полицейского. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудником полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину мужчина признал.

«Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка», — добавляется в тексте.

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