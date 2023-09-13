20:34:22 Среда, 13 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области, пытаясь сохранить сбережения, перевела мошенникам 1,2 млн. рублей

15:52 | 13.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензенской области лишилась 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Пензенской области, пытаясь сохранить сбережения, перевела мошенникам 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в конце августа женщине позвонил незнакомец, который представился следователем и предупредил собеседницу о якобы предпринимаемой неким лицом попытке снять деньги с ее счета по поддельной доверенности.

«Под предлогом сохранения сбережений собеседник убедил женщину перевести все деньги на «безопасный» счет. Испугавшись за свои накопления, заявительница выполнила все указания лжеследователя. Гражданка сначала сняла 1 млн. рублей, а затем перевела всю сумму на несколько банковских карт через оператора салона связи. Кроме того, женщина перевела еще 200 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что позднее жительнице Пензенской области вновь стали поступать звонки с требованием еще перечислить денежные средства.

«Она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Жителю Пензенского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Житель Земетчинского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти
Жительница Пензы попыталась заработать на акциях и лишилась более 900 тыс. рублей Полицейские раскрыли кражу медных деталей с территории азотной станции в Кузнецке
Осужденный за убийство житель Пензенской области проведет в колонии особого режима 12 лет Житель Пензы подозревается в совершении краж из торговых центров
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама