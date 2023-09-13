Жительница Пензенской области, пытаясь сохранить сбережения, перевела мошенникам 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензенской области лишилась 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в конце августа женщине позвонил незнакомец, который представился следователем и предупредил собеседницу о якобы предпринимаемой неким лицом попытке снять деньги с ее счета по поддельной доверенности.

«Под предлогом сохранения сбережений собеседник убедил женщину перевести все деньги на «безопасный» счет. Испугавшись за свои накопления, заявительница выполнила все указания лжеследователя. Гражданка сначала сняла 1 млн. рублей, а затем перевела всю сумму на несколько банковских карт через оператора салона связи. Кроме того, женщина перевела еще 200 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что позднее жительнице Пензенской области вновь стали поступать звонки с требованием еще перечислить денежные средства.

«Она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.