Жителю Пензенского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции предъявлено жителю Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 4 сентября 2023 года на территории Шемышейского района 57-летний мужчина в состоянии опьянения управлял легковым автомобилем. Увидев патрульную автомашину сотрудников полиции, он остановился на обочине и открыл капот якобы для устранения неисправности. Полицейские подошли к водителю и поинтересовались, не нужна ли ему помощь. Поскольку у мужчины имелись признаки опьянения, они предложили ему пройти освидетельствование, он согласился», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что результаты освидетельствования подтвердили нахождение водителя в нетрезвом состоянии.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление автомашиной в состоянии опьянения, обвиняемый попытался передать начальнику отделения ГИБДД по Шемышейскому району взятку в размере 42 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в пресс-релизе.