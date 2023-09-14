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В Пензе подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности заявил, что полицейские причинили ему телесные повреждения

13:16 | 14.09.2023 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности, заявил, что полицейские причинили ему телесные повреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 14 сентября.

В Пензе подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности заявил, что полицейские причинили ему телесные повреждения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поступившей информации установлено, что в марте текущего года в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе был доставлен подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, предусмотренных ст. 131 «Изнасилование» и ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса Российской Федерации. В дальнейшем от данного гражданина поступило заявление о якобы причинении ему телесных повреждений сотрудниками полиции в ходе проведения его опроса», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время по указанию руководства УМВД России по Пензенской области оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбужденно уголовное дело», — говорится в сообщении.

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