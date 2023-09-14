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В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который убил сына

17:31 | 14.09.2023 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Приговор суда, в соответствии с которым наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 68-летнему жителю Пензы, убившему сына, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который убил сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 27 сентября 2021 года пенсионер находился в своей квартире на улице Клары Цеткин города Пензы в состоянии алкогольного опьянения. В ходе внезапно возникшего конфликта с 44-летним сыном на почве личных неприязненных отношений отец нанес ему кухонным ножом один удар в грудь, от которого потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам мужчины, который частично признал свою вину, конфликт с сыном у него возник с утра, когда он дважды выгонял из квартиры его друзей, шумевших и мешавших ему отдыхать.

«Затем сын стал просить у него денег, а в ответ на отказ стал оскорблять его и наносить удары. От конфликта он ушел на кухню, но после продолжившихся оскорблений со стороны сына вновь пришел к его комнате с кухонным ножом и попросил прекратить. Однако сын накинулся на него и, возможно, наткнулся на нож, который он держал в руке. Сына убивать не хотел», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в счет компенсации морального вреда в пользу сына убитого с осужденного взыскано 50 тыс. рублей.

«В соответствии с заключением участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор [...] без изменения», — говорится в пресс-релизе.

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