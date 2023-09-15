Жительница Башмаковского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат Криминал

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. 34-летняя жительница Башмаковского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии дознания, с марта по май текущего года женщина из корыстных побуждений не сообщила в Фонд пенсионного и социального страхования о факте ограничения ее в родительских правах, что повлекло бы прекращение выплат пособий, и продолжила получать ежемесячные пособия на двоих детей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сумма незаконно полученных ею выплат превысила 23,6 тыс. рублей.

«При этом ее дети проживали с отцами», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что женщина свою вину признала, причиненный ущерб возместила.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Башмаковский районный суд Пензенской области», — указано в пресс-релизе.