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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке скутера

10:39 | 16.09.2023 | Криминал

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Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести скутер «Honda» по объявлению в соцсети.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке скутера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина договорился о покупке и доставке транспортного средства, перечислил на счет неизвестного лица более 23 тыс. рублей, однако скутер так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и заблокировал страницу. Гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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