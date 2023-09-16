Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке скутера Криминал

Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1974 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести скутер «Honda» по объявлению в соцсети.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина договорился о покупке и доставке транспортного средства, перечислил на счет неизвестного лица более 23 тыс. рублей, однако скутер так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и заблокировал страницу. Гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».