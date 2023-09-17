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В Пензе девушка поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 250 тыс. рублей

10:26 | 17.09.2023 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2003 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит, лишилась 250 тыс. рублей.

В Пензе девушка поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая посоветовала собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», что она и сделала.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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