В Пензе пенсионер перевел на чужие счета около 2,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. 68-летний житель Пензы лишился около 2,4 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина в интернете увидел объявление об инвестировании, перешел по ссылке на сайт, где оставил свои контактные данные, после чего с ним связался незнакомец и пояснил, что для начала инвестирования необходимо вложить деньги путем их зачисления на различные счета.

«У пожилого мужчины не было большой суммы денег, и тогда он решил оформить кредит. [...] Пенсионер перевел 2 млн. рублей кредитных денег и 367 тыс. рублей из личных сбережений. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».