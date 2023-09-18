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Пензенец, занимавшийся мошенничеством с платежными картами, проведет 2,5 года в колонии строгого режима

16:54 | 18.09.2023 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. 29-летний житель Пензы, ранее судимый за кражу, проведет 2,5 года в исправительной колонии строгого режима за мошенничество с платежными картами.

Пензенец, занимавшийся мошенничеством с платежными картами, проведет 2,5 года в колонии строгого режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что искавший возможности обогащения 29-летний пензенец не позднее октября 2021 года с помощью своего ноутбука изучил в сети интернет информацию о кардинге — способе мошенничества при покупке в интернет-магазинах товаров по платежным реквизитам чужих банковских карт. Затем он выбрал интернет-магазин, доставляющий населению продукты из известной сети супермаркетов Пензенской области, и прошел авторизацию на сайте данного магазина с использованием абонентских номеров иных лиц, не знавших о его преступных целях. Для реализации преступной схемы злоумышленник приобрел в сети интернет сведения о реквизитах банковских карт иностранных граждан и с октября по декабрь 2021 года осуществлял в интернет-магазине заказы товаров, которые оплачивал этими банковскими картами», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что заказы доставлялись курьерами на указанные мужчиной адреса, для временного хранения товаров он использовал место в гараже знакомого.

«Не позднее ноября 2021 года злоумышленник разместил в публичной группе в одном из интернет-мессенджеров объявление о продаже товаров в интернет-магазине со скидкой в размере 50% от суммы заказа и таким образом реализовал за наличные деньги похищенные у интернет-магазина товары. Система незаконного обогащения мошенника дала сбой, когда держатели иностранных банковских карт обратились в банк с заявлениями об отказе от оплаты товаров, которые они фактически не заказывали, после чего банк вернул добросовестным владельцам карт их денежные средства, а затем удержал их с организации – владельца интернет-магазина. Таким образом, преступными действиями мошенника интернет-магазину был причинен ущерб в размере более 335 тыс. рублей», — сказано в тексте.

Из него следует, что суд первой инстанции взыскал эти деньги с осужденного в пользу потерпевшей организации, а также обратил в собственность государства его ноутбук.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник обжаловали его в апелляционном порядке. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы апеллянтов — без удовлетворения», — указано в сообщении.

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