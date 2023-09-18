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Трое жителей Пензы получили условные сроки за мошенничество в сфере кредитования

17:35 | 18.09.2023 | Криминал

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Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил условные сроки от 1,5 до 3 лет троим жителям областного центра, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Трое жителей Пензы получили условные сроки за мошенничество в сфере кредитования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество в сфере кредитования, которое заключалось в оказании содействия (подготовка заведомо ложных и недостоверных документов, необходимых для получения кредитных денежных средств) несостоятельным физическим лицам в получении заранее невозвратных заемных средств, в том числе в банках с государственным участием. [...] В последующем заемщику оказывалась помощь в признании его несостоятельным (банкротом) с прекращением платежей по кредитным обязательствам. Денежные средства, полученные указанным способом, распределялись между участниками преступной группы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следователями СЧ СУ УМВД России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.

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