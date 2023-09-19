В Пензе молодой человек предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины Криминал

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. 18-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

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«Следствием и судом установлено, что 20 апреля 2023 года обвиняемому, не достигшему на тот момент 18-летнего возраста, из города Москвы позвонил знакомый и сообщил, что его мать, находившуюся в гостях, ударил сожитель, в связи с чем попросил проводить ее домой. Молодой человек проследовал по сообщенному адресу — в квартиру на улице Ульяновской в городе Пензе, где решил проучить сожителя женщины. С этой целью он нанес мужчине несколько ударов имевшейся при себе деревянной палкой по голове и телу, причинив ему травму головы, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния молодой человек признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.