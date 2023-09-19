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Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля

13:43 | 19.09.2023 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. 43-летний житель рабочего поселка Шемышейка Пензенской области, который ранее уже был судим за преступления против собственности и безопасности движения, получил реальный срок за угон автомобиля.

Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в ночь на 7 июня 2023 года мужчина увидел во дворе многоквартирного дома на улицей Новой [...] «ВАЗ-21074» и решил на нем прокатиться без ведома собственника. Он сел в автомобиль и запустил двигатель, воспользовавшись ключом, находившимся в замке зажигания. На угнанном автомобиле мужчина доехал до Пензы и повернул обратно. На участке автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» у автомобиля пробило шину переднего правого колеса. Злоумышленник бросил транспортное средство на обочине дороги и ушел пешком домой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что причастность мужчины к угону была доказана заключениями дактилоскопической и трасологической экспертиз.

«Подсудимый вину признал, выплатил собственнику 10 тыс. рублей в возмещение причиненного ущерба. С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.

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