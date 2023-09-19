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Жительница Городищенского района обвиняется в незаконном получении более 330 тыс. рублей на несуществующего ребенка

14:25 | 19.09.2023 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. 32-летняя жительница Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Жительница Городищенского района обвиняется в незаконном получении более 330 тыс. рублей на несуществующего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в декабре 2021 года женщина с помощью неустановленного лица, неосведомленного о неправомерности ее действий, представила в территориальный отдел ЗАГС города Москвы документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинской организации сына. На основании этих документов должностные лица отдела ЗАГС выдали свидетельство о рождении ребенка, используя которое злоумышленница в течение года — с мая 2022-го по май 2023 года — получила социальные выплаты на несуществующего ребенка на сумму 334 тыс. 345 рублей 56 копеек», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что обвиняемая вину признала, ущерб не возместила.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Городищенский районный суд. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы», — добавляется в сообщении.

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