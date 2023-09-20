В Пензенской области задержан курьер, который забирал деньги у пенсионерок и перечислял их мошенникам Криминал

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензенской области курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионерок и перечислял их мошенникам.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 64-летняя жительница рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района и рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов, который заявил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для освобождения от уголовной ответственности требуется 800 тыс. рублей.

«Женщина сообщила, что сможет передать только 200 тыс. рублей. [..] Собеседник пояснил, что за денежными средствами приедет курьер. Через час к дому заявительницы приехал неизвестный, которому она передала оговоренную сумму. После этого гражданка связалась со своей дочерью и [...] осознала, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением и описала приметы курьера. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Кузнецку и ОМВД России по Кузнецкому району задержали лицо, причастное к мошенничеству. Им оказался 18-летний житель города Кузнецка. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что полицейские установили причастность подозреваемого еще к пяти аналогичным преступлениям, совершенным в отношении пенсионерок.

«Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,5 млн. рублей. Денежные средства молодой человек перевел на указанные «работодателем» счета. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — добавляется в сообщении.