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Пензенец после общения с «сотрудником банка» лишился 200 тыс. рублей

14:44 | 20.09.2023 | Криминал

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Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 200 тыс. рублей.

Пензенец после общения с «сотрудником банка» лишился 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», что он и сделал.

«Позже заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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