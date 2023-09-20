19:21:20 Среда, 20 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Суд в Пензе оставил под арестом актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках

18:48 | 20.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суд в Пензе оставил под арестом актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постановление судьи Железнодорожного суда от 31 августа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — сказал судья.

Рамиля Искандер была задержана 29 августа, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.

Читайте также
На здании пензенского планетария установили табличку со светодиодной подсветкой Пензенец после общения с «сотрудником банка» лишился 200 тыс. рублей
В Каменке завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя Под Пензой из Суры извлекли тело мужчины
Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля В Пензе молодой человек предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама