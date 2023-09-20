Суд в Пензе оставил под арестом актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 20 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

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«Постановление судьи Железнодорожного суда от 31 августа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — сказал судья.

Рамиля Искандер была задержана 29 августа, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ходе обысков в доме Рамили Искандер в Новой Москве и в автомобиле было обнаружено и изъято около 2 кг мефедрона.

Кроме того, в городе Кузнецке Пензенской области был задержан предполагаемый сообщник Рамили Искандер, в автомобиле которого было найдено еще около 10 кг мефедрона. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.