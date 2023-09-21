В Пензе двое мужчин, вымогавшие деньги у предпринимателя, получили реальные сроки Криминал

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил реальные сроки двоим жителям региона, которые вымогали деньги у предпринимателя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что в январе 2023 года двое злоумышленников, находясь на территории рынка «Северный» города Пензы, высказывая угрозы изъятия товарной продукции у одного из предпринимателей, выдвинули последнему требование о выплате им денежных средств. На выдвинутые требования предприниматель ответил отказом, в результате чего в отношении него совершены насильственные действия», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что суд назначил одному вымогателю 3 года колонии строгого режима, другому — 2 года 1 месяц колонии общего режима.

В сообщении уточняется, что уголовное дело было расследовано следователями УМВД России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.