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В Бессоновском районе внук угрожал бабушке убийством, возбуждено уголовное дело

12:57 | 21.09.2023 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал бабушке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бессоновском районе внук угрожал бабушке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал со своей бабушкой. В ходе возникшей ссоры парень начал угрожать ей убийством. После инцидента пенсионерка обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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