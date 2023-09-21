В Бессоновском районе внук угрожал бабушке убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1990 года рождения угрожал бабушке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал со своей бабушкой. В ходе возникшей ссоры парень начал угрожать ей убийством. После инцидента пенсионерка обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.